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أعلنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2020، استضافة الدكتورة رشا كليج كمتحدثة في لقاء فكري تنظمة إدارة المعرض في القاعة الرئيسية يوم 28 يناير الجارى.

كانت كليج حصلت على لقب المصرية الأكثر ثأثيرا لعام 209 من قبل مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية.

وتستعرض الشروق في التقرير التالي مقتطفات من حياة وانجازات "رشا كليج"..

· ولدت رشا كليج في فبراير 1972 في مصر

· حصلت على بكالوريوس الصيدلة عام 1994 من جامعة الإسكندرية.

· حاصلة على ماجستير ادارة الأعمال MBA من جامعة روبرت جوردون في المملكة المتحدة عام 2011.

· بدأت حياتها العملية كمندوبة طبية في شركة بريستول مايرز سكويب بين عامي 1994 و1996.

- تولت منصب نائب الرئيس لتطوير السوق ومسئولية الأعمال في شركة "ميرك سورنو" عامي 2014 و2015.

- تولت منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميرك الدولية الخيرية منذ عام 2017.

- شغلت عضوية مجموعة علوم و تكنولوجيا الموارد البشرية بالاتحاد الافريقي في 2016.

- أطلقت رشا حملة "أكثر من مجرد أم" التي تهدف لتمكين النساء اللاتي تعانين من التمييز والعنف بسبب عقمهن وعدم قدرتهن على إنجاب الأطفال و العمل علي ازالة وصمة العار والإيذاء الجسدي الذي يلحق بهن نتيجة لذلك داخل افريقيا.

· قامت مؤسسة ميرك الخيرية بقياد "كليج" بالتعاون مع الجمعية الدولية لطب النساء والتوليد (FIGO)، بتشكيل لجنة استشارية في اطار حملة " أكثر من مجرد أم” خلال مؤتمرها الإقليمي لعام 2018 في دبي بحسب موقع "SUDAN NEWS GAZETTE".

- وضمت لجنة المناقشات مجموعة من الشخصيات رفيعة المستوى وهم: سارة أوبيندي، وزير الصحة بدولة أوغندا، "زولياتو كوبر"، وزير الصحة والصحة الوقائية بدولة سيراليون ،و"مارجريت منساه-وليامز"، رئيس المجلس الوطني في ناميبيا و د. شيتالو شيلوجيا، وزير الصحة بدولة زامبيا مع د.رشا كيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك.

· حققت الحملة نجاحا باهرا في دول أفريقيا وقامت على إثر ذلك النجاح مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية باختيارها ضمن الأكثر تأثيرا في قارة أفريقيا لعام 2019.