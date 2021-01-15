 بدء محاكمة رجل طاردته الشرطة ستة أيام في الغابة السوداء بألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء محاكمة رجل طاردته الشرطة ستة أيام في الغابة السوداء بألمانيا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 10:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 10:25 ص

من المقرر تبدأ في ألمانيا اليوم الجمعة محاكمة أحد الهاربين الذي طاردته الشرطة لمدة ستة أيام عبر الغابة السوداء، وهي منطقة غابات جبلية في جنوب غرب ألمانيا، قبل إلقاء القبض عليه.

وفي يوليو من العام الماضي، هدد المدعى عليه، المعروف في ألمانيا باسم إيف آر، أربعة من عناصر الشرطة بمسدس وسرق أسلحة خدمتهم بعد أن قاموا بزيارته في حديقة كان يجلس فيها على طرف الغابة.

واختفى الرجل في الغابة، مما أدى إلى مطاردة واسعة النطاق شارك فيها مئات من عناصر الشرطة مدعومين بكاميرات التصوير الحراري وكلاب البحث والمروحيات. وتم القبض عليه في النهاية بالقرب من بلدة أوبيناو الصغيرة غرب شتوتجارت.

ويواجه الرجل 32 عاما اتهامات بينها احتجاز رهائن والاعتداء، مما قد يعرضه لحكم بالسجن لمدة 15 عاما أو أكثر.

ومن المتوقع ان تصدر المحكمة قرارها يوم 19فبراير.


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