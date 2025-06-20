قاضية فيدرالية توقف مسعى ترامب لمنع جامعة هارفارد من استضافة طلاب أجانب

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أصدرت قاضية فيدرالية، اليوم الجمعة، قرارا بوقف مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع جامعة هارفارد من استضافة طلاب دوليين.

ويحافظ أمر أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون بوروز، على قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الأجانب، إلى حين البت في القضية.

ويمثل ذلك انتصارا جديدا للجامعة العريقة في الوقت الذي تواجه فيه عدة عقوبات حكومية في خضم معركتها مع البيت الأبيض.

وكانت جامعة هارفارد قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي في مايو، بعدما سحبت الوزارة اعتماد الجامعة لاستضافة الطلاب الأجانب وإصدار المستندات الخاصة بتأشيراتهم.