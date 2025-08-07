 عبد الله السعيد: إنهاء مسيرتي في الزمالك أمرٌ مميز بالنسبة لي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عبد الله السعيد: إنهاء مسيرتي في الزمالك أمرٌ مميز بالنسبة لي

محمد ثابت
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 1:47 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 1:50 ص

قال عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الزمالك إن تجديد عقده مع القلعة البيضاء يضيف له، معرباً عن سعادته بالاستمرار مع الفريق وإنهاء مسيرته في نادي الزمالك.

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي:" التواجد في الزمالك إضافه لي ولأي لاعب، وإنهاء مسيرتي مع الفريق أمر مميز بالنسبة لي".

وتابع عبد الله السعيد قائلاً:" أمور تجديد عقدي مع جون إدوارد المدير الرياضي كانت بسيطة، والرؤية التي يسير عليها نادي الزمالك أمر مبشر، وأتمنى أن يكون الفريق يد واحدة، ونتكاتف لمصلحة النادي كي يكون الفريق على الطريق الصحيح".

واختتم تصريحاته قائلاً: "طموحات الزمالك كبيرة، والموضوع ليس صعبًا، ولكنه يحتاج إلى العمل بجدية وتضحية، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية".


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