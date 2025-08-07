إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة بمنطقة العلاقي في أسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بمدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي التابع لدائرة المدينة.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص يحملون الجنسية السودانية، جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.