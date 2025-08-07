أشرف زكي: محمد صبحي خرج من العناية المركزة وحالته مستقرة

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهور الفنان محمد صبحي على حالته الصحية.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، إن صبحي خرج من العناية المركزة بعدما نُقل إليها إثر تعرضه لإرهاق شديد نتيجة العمل المتواصل على مسرحيته الجديدة «فارس يكشف المستور».

وأضاف أن صبحي كان يتولى بنفسه مهمة إعداد المسرحية وتصويرها وإنتاجها، مما استنزف طاقته الجسدية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الفنان الكبير لا يزال تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، لكن حالته الصحية باتت مستقرة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى صباح الغد.

وأشار نقيب الممثلين إلى أن محمد صبحي قامة فنية لا تحتاج إلى تقديم، وأنه دائمًا ما كان يقدم الدعم للآخرين.

وتابع: «صبحي لا يحتاج لأحد، بل الناس كلها تدعيله وبتحبه»، معربًا عن تقديره لاهتمام الجمهور ووسائل الإعلام بحالته، ومؤكدًا أن الفنان القدير سيعود قريبًا إلى المسرح والجمهور بكامل طاقته.