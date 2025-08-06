ضبط «بيتر تاتو» لنشره فيديوهات خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على راسم أوشام "بيتر تاتو" بتهمة نشر مقاطع فيديو خلال رسمه "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء



تلقت أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد شخص "بيتر تاتو" لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى أثناء رسمه "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

تم ضبط المذكور (مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه فى قضيتي آداب عامة) وبحوزته (أجهزة إلكترونية "بفحصها فنياً تبين احتوائها على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها"، أدوات طبية وخامات "غير مصرح باستخدامها من الجهات المعنية")، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق