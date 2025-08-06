الأعلى للإعلام مد ساعات يحدد بث وإذاعة البرامج الرياضية وفقا لتوقيتات مباريات كرة القدم

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عن تحديد مواعيد جديدة لبث وإذاعة البرامج الرياضية في الأيام التي تقام فيها المباريات الرسمية التي ينظمها كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية خلال الفترة الحالية من الموسم الرياضي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وبناءً على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

وتضمنت مد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى مد فترة البث للمباريات والبرامج الرياضية على الهواء مباشرة للقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الناقلة رسميا للمباريات «أون تايم سبورت الفضائية - أون سبورت اف ام الإذاعية - الشباب والرياضة الإذاعية» حتى الساعة الواحدة صباحًا، وذلك مع الالتزام بباقي الضوابط الأخرى الواردة بقرار المجلس رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤.

وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار.