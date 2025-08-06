الحكومة: اكتمال التجهيزات الداخلية للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به تمهيدا لافتتاحه

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الترتيبات الخاصة بالافتتاح قد اكتملت بالفعل قبل قرار التأجيل السابق.

وأوضح أن كل التجهيزات الداخلية في المتحف والمنطقة المحيطة به قد انتهت تمامًا، ويتبقى فقط الانتهاء من بعض الأمور اللوجستية المتعلقة بحفل الافتتاح.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه الدعوات الرسمية للموعد الجديد، إلى جانب تأكيد حضور الضيوف، ومتابعة ترتيبات الاستقبال والإقامة الخاصة بالرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات من مختلف دول العالم.

وشدد على أن الدولة حريصة على أن يخرج حفل الافتتاح في أفضل صورة ممكنة، تعكس عظمة مصر ومكانتها الحضارية أمام العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في 1 نوفمبر المقبل.

ووجه مدبولي، الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.