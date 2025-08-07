- هيئة البث قالت إن وزير المالية الإسرائيلي طالب بـ 3 مليارات شيكل "في إطار الخنق المدني والاقتصادي لتقديم بديل عن ضخ الشاحنات الدولية إلى غزة"

أقر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بسعيه لتخصيص أموال "لدعم الاحتياجات الإنسانية" بقطاع غزة من أجل استمرار الحرب.

جاء ذلك في كلمة له مساء الأربعاء، بثها بحسابه على منصة "إكس"، تعليقا على تقرير نشرته هيئة البث العبرية الرسمية، كشف أن سموتريتش يعمل على دفع تحويل مليارات الشواكل من ميزانية إسرائيل لصالح المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وقال الوزير الإسرائيلي وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بعد انتقادات له من المعارضة: "الغزيون لا يهمونني. ما يهمني هو النصر والتدمير الكامل لحماس".

وأضاف سموتريتش: "العالم كله يضغط علينا، أوروبا تضغط علينا للتوقف، وحماس تريدنا أن نتوقف، وكذلك اليسار في إسرائيل".

وتابع: "من يتابعني يعرف أنني أصرخ منذ بداية الحرب: لا يمكن هزيمة حماس إلا بقطع المساعدات عنها، وفصلها عن السكان، وخنقها اقتصاديا" وفق تعبيره.

وأردف: "لو تم قبول اقتراحاتي، لكانت الحرب انتهت منذ زمن، لكنا وفرنا عشرات المليارات من الشواكل".

وكشف سموتريتش أن الحرب بغزة كلفت إسرائيل حتى الآن 300 مليار شيكل (87 مليار دولار).

وأضاف: "أسعى الآن لإنشاء صندوق أمني كبير نحتاجه من أجل (تمويل المتضررين من) الحرب مع إيران".

وتابع: "أريد أن أضمّنه ميزانية في حال اضطررنا لتمويل المساعدات للسكان في غزة بأنفسنا، بدلاً من الاستمرار في ضخ الشاحنات إلى حماس. التمويل حاليًا دولي، لكن إذا اقتضى الأمر – سنقوم بذلك".

وأردف سموتريتش: "الجهد العسكري مهم جدا، المناورة والاحتلال. وآمل أن نتخذ في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) غدا أخيرا قرارا واضحا بالهجوم على كل قطاع غزة، واحتلاله بالكامل، وهزيمة حماس عسكريا".

وأضاف: "لكن بدون خنق مدني واقتصادي، لا توجد فرصة للانتصار في العالم. هذه هي الطريقة لاستعادة المختطفين. هذه هي طريق النصر".

ومن المقرر أن يجتمع "الكابينت" غدا الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت هيئة البث أن وزارة المالية الإسرائيلية ناقشت خلال الأيام الأخيرة إمكانية تجاوز ميزانية الدولة لعام 2025 لزيادة ميزانية الدفاع.

وتابعت: "خلال هذه المناقشات، طالب سموتريتش بأن تشمل الزيادة في الميزانية 3 مليارات شيكل (نحو 875 مليون دولار) للاحتياجات الإنسانية في غزة".

وتابعت هيئة البث وقتها: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المال مخصصًا لإنشاء ما أطلق عليه الوزير ’مدينة إنسانية’، أو أنه موجّه لآلية المساعدات الإنسانية – وهو أمر يعتمد على قرارات الكابينت بشأن استمرار العمليات في غزة".

وردا على تقرير الهيئة، اعتبر أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن "سموتريتش ينوي تحويل 3 مليارات شيكل لحماس، في حين أن شاحنات المساعدات في غزة تسير إلى جانب مقاتلينا، مما يعرضهم للخطر".

وأضاف على إكس: "يجب أن يتوقف هذا الجنون، تمويل الإرهاب هو خيانة لمواطني إسرائيل وجنودنا".

بدوره، تساءل بيني جانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" على منصة إكس: "هل هذا هو حلكم؟ أن تأخذوا من جيب المواطنين في إسرائيل مليارات الشواكل، من التعليم، من السكن، من الطب لأطفالنا – لكي توزعوا مساعدات لسكان غزة؟".

وفي ظل التجويع الإسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 853 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال 10 أيام، من أصل نحو 6 آلاف شاحنة كان يجب أن تدخل لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".