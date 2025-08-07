محمد نور يحتفل بإطلاق ألبوم «وريني»

احتفل الفنان محمد نور، منذ قليل، بإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "وريني"، وذلك وسط حضور كبير من أهل الصحافة والإعلام.

وحرص نور على مشاركة الحضور أجواء الاحتفال، حيث استمعوا إلى جميع أغاني الألبوم، وسط أجواء من الفرح والبهجة، مع التقاط الصور التذكارية والسيلفي.

وشهد الحفل حضور عدد من صُنّاع الألبوم، إلى جانب منتجه محمد علام، ويضم ألبوم "وريني" 6 أغنيات، هي: "نور"، "أهلاً وسهلاً"، "كنا ناويين خير"، "عجبك حالي"، "من السبت للخميس"، و"وريني"، ومن المقرر طرحه رسميًا غدًا على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.