أكد البيت الأبيض، التوصل إلى اتفاق ينقل ملكية تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين، بعد أكثر من عام من الجدل القانوني والسياسي، إليكم التفاصيل الكاملة.

صفقة مشروطة مع مستثمرين أمريكيين

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمرًا تنفيذيًا ينشئ هيكلاً جديدًا يسمح باستحواذ الشركات الأمريكية على التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه تحدث هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، واصفًا المحادثة بالجيدة جدًا، وأكد أن الرئيس الصيني أعطى الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، وكانت محادثات ثنائية رفيعة المستوى في مدريد الأسبوع الماضي قد أرست الإطار النهائي للاتفاق.

دور أوراكل وحماية بيانات المستخدمين

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ستقود شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات اتحاد المستثمرين الأمريكيين، وبموجب الصفقة، ستتولى إدارة البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين عبر بنيتها السحابية، إضافة إلى ترخيص نسخة من خوارزمية التوصيات الشهيرة الخاصة بـ تيك توك.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان بقاء بيانات المستخدمين بعيدة عن أي وصول صيني، مؤكدين أن بايت دانس والمسؤولين في بكين لن يكون لهم نفوذ على إدارة المنصة داخل الولايات المتحدة.

هيكل الملكية والإدارة

كما ستقل حصة بايت دانس عن 20% من "تيك توك أمريكا"، وسيملك المستثمرون الأمريكيون الأغلبية، فيما تصل القيمة السوقية للشركة الجديدة إلى 14 مليار دولار، مقارنة بـ 330 مليار دولار للقيمة الكاملة لبايت دانس.

وسيتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، ستة منهم أمريكيون من خبراء الأمن السيبراني والأمن القومي.

أبرز المستثمرين في الصفقة

إلى جانب أوراكل ومؤسسها لاري إليسون، أعلن ترامب عن مشاركة: قطب الإعلام روبرت مردوخ وابنه لاكلان (فوكس كورب)، ومايكل ديل (الرئيس التنفيذي لشركة ديل للحواسيب)، إضافة إلي شركات استثمارية مثل "سيلفر ليك" و"إم جي إكس" الإماراتية، والذي وصفهم ترامب بأنهم مستثمرون من الطراز العالمي.

خلفية الحظر إلى الإنقاذ

بدأت قصة تيك توك مع دعوات ترامب عام 2020 لحظر التطبيق بدعوى تهديده الأمن القومي، وفي 2024، صوّت الكونجرس بأغلبية ساحقة على قانون يحظر المنصة ما لم تُنقل ملكيتها إلى مشترٍ أمريكي، وأيدت المحكمة العليا القرار في يناير الماضي.

غير أن ترامب، وبعد انضمامه للتطبيق خلال حملته الانتخابية وحصوله على ملايين المتابعين الشباب، أصبح أحد أبرز المدافعين عن استمراره، وقد أجّل تنفيذ الحظر عدة مرات عبر أوامر تنفيذية.

مضمون الأمر التنفيذي الأخير

ويمنح الأمر التنفيذي الأخير فترة سماح جديدة مدتها 120 يومًا، حتي ١٦ ديسمبر لإتمام الصفقة أو إغلاقها، ويقرّ بشرعية الهيكل الجديد تحت القانون الأمريكي، ويضمن سيطرة أمريكية على الخوارزمية والبيانات.

الموقف الصيني وردود الفعل

أكّد كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنج قانج موافقة بكين على الاتفاق، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن محاولات واشنطن قمع شركات التكنولوجيا الصينية قد تؤدي إلى توترات جديدة.

ووفقًا لرويترز، أشارت وسائل إعلام صينية مثل موقع ليت.بوست وتسايشين، إلي أن شركة بايت دانس الأم لتيك توك ستظل تلعب دورًا تشغيليًا في الكيان الجديد.

وذكرت التقارير أن الشركة الجديدة ستدير التجارة الإلكترونية، العلامات التجارية، والارتباط بالعمليات الدولية، لكن تم حذف هذه التقارير لاحقًا من مواقعها.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من السفارة الصينية في واشنطن، بايت دانس، أو تيك توك، ويقول محللون إن حذف التقارير الصينية يشير إلى حساسية الملف داخليًا في بكين.

من جانب آخر، أشاد ترامب بالتطبيق لدوره في الوصول إلى الشباب خلال انتخابات 2024، معتبرًا أن الصفقة تمثل فوزًا كبيرًا لكل من المستخدمين والشركات الأمريكية، وقال: "الشباب أرادوا إنقاذ تيك توك، ونحن فعلنا ذلك"