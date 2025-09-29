الأمن ينفي ادعاءات الإخوان باحتجاز سيدات وأطفال في سوهاج للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء احتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج لعدد من السيدات والأطفال من إحدى العائلات والشروع في هدم منازلهم للضغط على أحد ذويهم لتسليم نفسه بدعوى اتهامه في قضية قتل.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بتاريخ 26 الجاري، بمقتل سائق مقيم بدائرة المركز على خلفية خصومة ثأرية. وتمكنت التحريات من تحديد مرتكبي الواقعة (عاملان من أبناء عمومة المجني عليه)، وصدر قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وأضاف المصدر أن أسرتَي المتهمين عمدتا إلى ترويج تلك الادعاءات الكاذبة في محاولة لتعطيل جهود الأجهزة الأمنية، إلا أنه تم ضبط المتهمَين والسلاح المستخدم في الجريمة، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهما.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات تأتي في إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة عبر اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبني روايات عناصر جنائية، بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما بات واضحًا للرأي العام.