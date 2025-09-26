ترامب: نقترب من التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وضمان إعادة الأسرى المحتجزين هناك.

وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن "المحادثات بشأن غزة كانت جيدة"، مشيرا إلى أن "صفقة الأسرى قد تُبرم قريبًا".

وأكد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "كفى، حان الوقت لوقف هذا"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في وقت سابق من هذا المساء، عقد ترامب مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأكد ترامب وجود جهد دولي لإنهاء القتال في غزة والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

قال ترامب: "نريد إنهاء الحرب في غزة. عقدتُ اجتماعًا رائعًا مع قادة المنطقة. أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. علينا إعادة الرهائن، ويبدو أن هناك 20 رهينة على قيد الحياة".