باكستان: ترامب لعب دورا محوريا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الهند

التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أمس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة المصالح الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، حضر الاجتماع في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء الباكستاني، والرئيس الأمريكي، رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير سيد عاصم منير.

كما انضم إلى الاجتماع نائب الرئيس الأمريكي جي دي. فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأشاد رئيس الوزراء شهباز، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، في حديثه إلى وسائل الإعلام، بالرئيس ترامب وفريقه لدورهم المهم في وقف إطلاق النار بين باكستان والهند.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "الرئيس دونالد ترامب رجل سلام. لقد لعب مع فريقه دورًا محوريًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين باكستان والهند".

يأتي اللقاء بين رئيس الوزراء الباكستاني و ترامب بعد أسابيع من زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى يضم شركات عالمية مشهورة في قطاع التعدين والبنية التحتية إلى باكستان وتوقيع مذكرتي تفاهم تركزان على تطوير ومعالجة المعادن الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، بين الحكومتين في 8 سبتمبر.