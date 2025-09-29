تحدث الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، عن أسباب الفيضانات التي تضرب السودان في الوقت الحالي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC مصر» إن افتتاح سد النهضة 9 سبتمبر، كان يفترض أن يتزامن مع تشغيل 13 توربينة لاستهلاك جزء من مياه بحيرة السد، مشددا أن «حتى يوم الافتتاح لم يعمل أي توربين، وحتى اليوم لا يعمل أي منها، ما اضطر الإدارة الإثيوبية إلى تصريف المياه عبر بوابات المفيض العلوي؛ بفتح أربع بوابات دفعة واحدة».

وأوضح أن هذا التصريف الضخم يضخ نحو 750 مليون متر مكعب تصل إلى سد الروصيرص السوداني الممتلئ طبيعيًا، مضيفا أن «منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى أعلى منسوب للفيضان».

ونوه أن وزارة الزراعة والري السودانية تواصل تحذيراتها على مدار الأسبوع الماضي، مع تزايد «التصريف الكبير» من سد النهضة منذ يوم الافتتاح، مشيرا إلى أن السودان كان سرّع تصريفه في نهاية أغسطس تحسبًا للمياه المقبلة، لتصل هذه الكميات إلى بحيرة السد العالي اعتبارًا من الأول من سبتمبر بمعدلات 700 مليون متر مكعب.

ورد على تعليق الإعلامي عمرو أديب «كان زمان أسوان وجنوب مصر غارقة مثلها مثل السودان بالضبط إذا لم لدينا السد العالي!»، قائلا: «كله، منذ أغسطس، عندما فتحت السودان بوابتها، وليس منذ الفيضان الأن؛ ولكن السودان تعلم أن فتح البوابات لا يسبب أي ضرر على مصر بسبب وجود السد العالي».

وأضاف أن منسوب السد العالي ارتفع بنحو مترين خلال سبتمبر، بما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب، معقبا: «هذه المياه كانت تغرق مصر لو لم يكن هناك السد العالي؛ لأن أكثر من 95% من الشعب المصري يعيشون في الوادي والدلتا ومجرى النيل».

وتابع أن «سد النهضة خزّن خلال خمس سنوات 64 مليار متر مكعب هذه المياه حُجزت من مياه مصرية، ولكن السد العالي هو الذي عوض هذه المياه ولم يشعر بها المواطن المصري».

وأشاد بمشروعات إعادة استخدام الصرف الزراعي وغيرها من الجهود التي دشنتها الدولة، وكلفتها 500 مليار جنيه؛ للحفاظ على احتياطي السد العالي.

وأشار إلى تأييد السودان لبناء سد النهضة خلال فترة من الفترات؛ لمنع فيضانات النيل الأزرق ولكن «اليوم سبب الفيضان بالسودان، هو سد النهضة عكس المُنتظر منه؛ وليس فيضانا طبيعيا»، لافتا إلى حدوث الفيضانات الطبيعية عادة في شهر أغسطس.

وشدد أن «السد العالي حمى مصر من حجز 64 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى حوالي 40 مليار متر مكعب أخرى، هي كمية البحر والتسريب من بحيرة سد النهضة على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي تم حجز 100 مليار متر مكعب من المياه التي ترد إلى مصر؛ هذه الكمية الرهيبة لم نكن لنتحملها، فلولا السد العالي لتوقفت 50% من الأراضي المصرية عن الزراعة تماما» على حد قوله.

وشدد أن «المواطن لم يشعر بضرر سد النهضة بفضل وجود السد العالي»، منوها أن الـ 100 مليار المحجوزة من المياه بدأت في الوصول إلى مصر.