الشرطة الدنماركية: تلقينا أكثر من 500 بلاغ عن مشاهدات لطائرات مسيرة في أنحاء البلاد

قالت السلطات الدنماركية، اليوم الجمعة، إنها تتلقى حاليًا عددًا كبيرا من البلاغات بشكل استثنائي عن مشاهدات لطائرات مسيرة.

وأوضحت الشرطة الدنماركية أنها تلقت في غضون الـساعات الـ 24 الماضية، أكثر من 500 بلاغ عن مشاهدات لطائرات مسيرة على مستوى البلاد، مؤكدة أنه يتم أخذ كل بلاغ منها على محمل الجد.

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة التابلويد إكسترا بلاديت بأن هناك سفينة حربية روسية كانت متواجدة بالقرب من المياه الدنماركية، قائلة إن نظام التتبع الخاص بها مغلق منذ عدة أيام.

وقالت الصحيفة، إن السفينة، التي تردد أنها جزء من الأسطول الروسي المرابط في بحر البلطيق، كانت قد بقيت أخيرًا في المنطقة قرب جزيرة لانجلاند شمال فيهمارن، ما يضعها تقريبًا على مسافة ما بين 70 إلى 270 كيلومترًا من المطارات الدنماركية المتضررة ومنشآت أخرى.

ورفض رئيس الشرطة الدنماركية، ثوركيلد فوجد، التعليق بالتفصيل على هذا التقرير.

ورغم ذلك، قال إن بيانات حركة المرور البحرية تم إضافتها للتحقيق، ومن بين ذلك ما يتم تلقيه من السفن الأجنبية.

وكانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، عن تكثيف حالة التأهب عند منطقة الحدود مع ألمانيا.

وأردفت قوة الشرطة المسئولة عن منطقة يوتلاند الجنوبية عبر منصة إكس أمس الخميس: "نحن في حالة يقظة عالية عند الحدود الألمانية الدنماركية، يوتلاند الجنوبية، فيما يتعلق بالنقل المحتمل للمسيرات عبر الحدود".

يشار إلى أن الدنمارك واجهت أياما من الإنذارات بوجود مسيرات. وأدت مشاهدة العديد من المسيرات الكبيرة إلى غلق كامل لمطار كوبنهاجن لعدة ساعات يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد ليلتين، ظهرت المسيرات مجددا فوق مطارات مختلفة في غرب الدنمارك مما أدى إلى غلق المجال الجوي في مطار آلبورج.

ولايزال من غير الواضح من المسئول عن هذه الحوادث. وتعتقد السلطات أن عنصرا محترفا لديه القدرات اللازمة يحاول بث الاضطرابات في الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.

وأضافت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن نقلا عن أجهزة الاستخبارات، أنه لا يوجد تهديد عسكري فوري على الدنمارك، في تصريحات لشبكة دي.آر.

وحذرت فريدريكسن من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الهجينة، مشيرة إلى أن روسيا هي التهديد الأمني الرئيسي في أوروبا.

وجاء ذلك قبل مدة وجيزة من تعطيل حركة الملاحة الجوية في الدنمارك للمرة الثالثة خلال أسبوع، إثر ظهور طائرة مسيرة مشتبه بها في أجواء البلاد.

وقالت فريدريكسن في خطاب مصور، في وقت متأخر من أمس الخميس، إن السلطات مازالت غير قادرة على تحديد المسئول عن حوادث الطائرات المسيرة التي وقعت قرب مطارات الدنمارك خلال الأيام الأخيرة ولكن "روسيا لا تزال العدو الرئيسي لأوروبا، حيث تسعى لزعزعة استقرار القارة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت رئيس الوزراء: "نتوقع المزيد من هذه الهجمات. إنها هجمات كشفت ضعفنا"، مشيرة إلى أنه يجب على مواطني بلادها التأهب لمزيد من أعمال التخريب والهجمات السيبرانية وتدمير الكابلات البحرية.