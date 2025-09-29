قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة حريصة على الرد على أي جدل أو استفسارات تتعلق بمشروع بيت الوطن، مؤكدًا أن المواقع التي تم طرحها تقع داخل مناطق عمرانية متكاملة وبقرب شبكات الطرق والمواصلات والخدمات، وليست في مناطق نائية كما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف خطاب، في تصريحات هاتفية لقناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن مشروع "بيت الوطن" منذ انطلاقه عام 2012 شهد 9 طروحات سابقة بإجمالي 25 ألف قطعة أرض، فيما يضم الطرح العاشر الحالي وحده أكثر من 18 ألف قطعة، أي ما يزيد عن 60% مما طُرح طوال 12 عامًا.

وأوضح أن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج دفع الوزارة إلى زيادة أعداد الأراضي المطروحة، حيث تم طرح نحو 15 ألف قطعة إضافية لاستيعاب جميع الحاجزين، إلى جانب 4700 قطعة أخرى في 18 مدينة جديدة، مشيرًا إلى أن الحجز المبدئي تم بالفعل لحوالي 3500 قطعة خلال الأيام الأولى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن جميع الأراضي المطروحة تتميز بمواقع مميزة داخل المدن الجديدة مثل شرق وغرب القاهرة، الجيزة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، مؤكدًا أن هناك قطعًا إضافية سيتم طرحها قريبًا لتلبية الطلب المرتفع.

وبشأن شكاوى بعض المواطنين من صعوبة الحجز الإلكتروني، أكد خطاب أن المنظومة الإلكترونية تعمل بسلاسة منذ الطرح الأول، وتتم من خلال تحويلات مباشرة إلى البنك المركزي المصري، نافيًا وجود أي مشكلات تقنية، معتبرًا أن ما يُثار في هذا الشأن يدخل في إطار الشائعات لزعزعة الثقة.

وشدد على أن قنوات التواصل الرسمية للمشروع متاحة على مدار الساعة، سواء عبر الموقع الإلكتروني، أو البريد الرسمي، أو رقم الواتساب المخصص للمغتربين، داعيًا المواطنين إلى تحرّي الدقة وعدم الاعتماد على صفحات غير رسمية للحصول على المعلومات.