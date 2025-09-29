وزير الري: الهدف الأول لسد النهضة الإثيوبي الهيمنة على منابع النيل والتحكم السياسي في المنطقة

شدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ،على أن مصر لن تسمح بالهيمنة على منابع النيل أو وصول ضرر للمواطن المصري .

وقال سويلم في في حوار مع برنامج " الصورة مع لميس الحديدي" المذاع على فضائية النهار ، إن توليد الكهرباء الهدف الوحيد أو الأول لسد النهضة، ولكن "الهدف الأول لسد النهضة هو الهيمنة على منابع النيل والتحكم السياسي في المنطقة" .

وأكد أن "أجهزة الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل".

وأوضح أن" حجم سد النهضة مبالغ فيه ولا يولد الكهرباء التي تتناسب مع حجم المياه التي يخزنها"، قائلا إن "مصر قدمت مصر قدمت خلال المفاوضات ما يحقق لإثيوبيا توليد الكهرباء ويحافظ على حقوقنا نحن والسودان من المياه".

واعتبر أن المشكلة الحالية هي مصرية - سودانية خلقتها إثيوبيا وليس لدول حوض النيل الأبيض علاقة بها"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعمل دائما على خلق تكتل لدول المنبع في مواجهة دول المصب.