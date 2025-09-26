مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في الطيران المدني وتنسيق المواقف داخل الإيكاو

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءً ثنائيًا مع المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مونتريال، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة.

وأكد الدكتور الحفني خلال اللقاء أن العلاقات المصرية–السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق بين البلدين يعزز من مكانتهما داخل المنظمة، ويسهم في دعم قضايا السلامة الجوية والاستدامة وتطوير منظومة الطيران الدولي، مشددا على حرص مصر الدائم على توحيد المواقف مع المملكة بما يضمن تمثيلًا عربيًا قويًا وفعّالًا داخل مجلس الإيكاو.

من جانبه، أعرب المهندس الجاسر عن تقدير المملكة لمكانة مصر كـ"شريك استراتيجي" في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يعكس وحدة الرؤى تجاه التحديات والفرص داخل المنظمة، ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الجهود لضمان استدامة قطاع النقل الجوي بما يخدم خطط التنمية الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء سبل دفع التعاون الثنائي في مجالات السلامة الجوية، والاستدامة، وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنسيق المواقف بشأن الملفات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية، وفي مقدمتها الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإيكاو.