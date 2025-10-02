مظاهرات في تركيا احتجاجا على اقتحام إسرائيل سفنا لأسطول الصمود

شهد الكثير من الولايات التركية، مظاهرات للاحتجاج على اقتحام قوات البحرية الإسرائيلية عددا من سفن أسطول الصمود العالمي الهادف لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، نًظمت احتجاجات ليل الأربعاء/ الخميس في ولايات بجميع أنحاء تركيا مثل إسطنبول، وأنقرة، وغازي عنتاب، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة، وملاطيا، وديار بكر، وماردين، وإلازيغ، ووان، وموش، وبيتليس، وأرضروم، وأغري، وأرزينجان، وطرابزون، وأرتوين، وغوموشهانة، وغيراسون، وبايبورت، وأوردو.

ففي إسطنبول، تجمع المتظاهرون أمام قنصليتي إسرائيل والولايات المتحدة، في حين شهدت أنقرة احتجاجا أمام السفارة الأمريكية.

وحمل المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، إلى جانب لافتات داعمة لغزة وأسطول الصمود العالمي وأخرى منددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

ومساء الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

بدورها، أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أنه "تأكد اقتحام بحرية الاحتلال الإسرائيلي لبعض سفن الأسطول".

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".