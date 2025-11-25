عراقيون والناتو يدعمون تحديث المناهج العسكرية لمواجهة التحديات

طالب قادة عسكريون وأكاديميون في العراق وحلف شمالي الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، بضرورة العمل من أجل تحديث المناهج العسكرية في الأكاديميات والكليات العسكرية باستعمال مناهج الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لدعم قدرات القوات العراقية لمواجهة التحديات.

وأجمع هؤلاء العسكريون والأكاديميون، خلال المؤتمر العلمي السنوي الثاني لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية لبحث "دور الشراكة العلمية الستراتيجية في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية بالتعاون مع الناتو والجامعة الأمريكية في العراق"، على أهمية تطوير المناهح الدراسية وفن الحرب وفق المتغيرات الجديدة في الحروب ومعالجة الفجوات في أداء القوات المسلحة العراقية وبعثة الناتو.

وشدد المتحدثون، خلال وقائع المؤتمر، على أن "تواجد بعثة حلف شمالي الأطلسي في العراق مهم جدا للعراق لتطوير قدرات القوات العراقية وخاصة في الجانب الأكاديمي والتدريبي بعد أن سجلت القوات المسلحة دورا كبيرا في القتال ضد داعش".

وقال الفريق الركن الطيار عقيل مصطفى رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية: "نعمل باستمرار على ترسيخ قاعدة الشراكات والتعاون مع بعثة الناتو في العراق التي تتكون من 32 دولة لرفع القدرات العسكرية للقوات العراقية من خلال اعتماد تطورات الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي في إطار رؤيتنا بالتحول العلمي لدعم قدرات قواتنا مستقبلا".

وأضاف أن "الشراكات والاحتكاك خيار مهم وهدف استراتيجي للعراق للمرحلة المقبلة في مجال تحديث المناهج الدراسية في الأكاديميات العسكرية وتطوير الهيئات التدريسية، فضلا عن إيجاد شراكات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، فضلا عن أن بعثات الناتو استفادت كثيرا من خبرات القوات العراقية في محاربة داعش وتقوم بتدريسها في معاهدها العسكرية".

وقال الدكتور حسين علاوي المستشار الأمني في الحكومة العراقية، إن "العراق يعمل باستمرار على تطوير الشراكة والتعاون مع بعثة الناتو والدول الصديقة في تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية للقوات المسلحة وهذا بالمجمل يؤدي الي تحقيق الإستقرار خاصة بعد الانتصار العراقي الكبير علي داعش" .

وأوضح اللواء تحسين الخفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية أن العراق بعد الانتصار العسكري على داعش يعمل من خلال فرص التعاون مع حلف الناتو على توسيع الشراكات من أجل رفع القدرات التدريبية الاستراتيجية للقوات العسكرية وهو هدف جوهري لتمكين القوات المسلحة من أداء دورها بخبرات ميدانية وأكاديمية عالية المستوى".

وذكر اللواء كريستوف هيتزي قائد بعثة حلف شمال الاطلسي في العراق:"نعمل على إقامة دورات واجتماعات سواء في العراق أو دول الناتو من أجل دعم قدرات القوات العراقية وتطوير قدراتها المؤوسستية والتدريبية وتقديم المشورة في مجالات التعليم العسكري وتنظيم ورش العمل وعقد المؤتمرات الأكاديمية لترسيخ أسس مهنية وعلمية لبناء مؤوسسة عسكرية حديثة".

وتعد جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المؤسسة الأكاديمية الأرفع في منظومة التعليم العسكري في العراق لإعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين وتضم كليات الدفاع الوطني والحرب والأركان والقيادة والكلية العسكرية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية.