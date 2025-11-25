لافروف ينتقد مسربي خطة ترامب بشأن أوكرانيا: يريدون تقويضها

وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، انتقادات للجهات التي تسعى إلى تسريب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى وسائل الإعلام.

وأعلن لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنتظر من الجانب الأمريكي تقديم نسخة عن الخطة المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا، وفق قناة العربية

كما اعتبر أن الذين يحاولون خلال دراسة الوثائق المقدمة تسريبها عمدًا لإثارة ضجة إعلامية، يريدون تقويض جهود ترامب، وإعادة صياغة الخطة وفقًا لرؤيتهم الخاصة.

وأوضح أن هناك قنوات اتصال بين بلاده والأمريكيين، وقال: "ننتظر منهم أن يقدموا لنا النسخة التي يعتبرونها وسيطة بعد استكمال تنسيق النص مع الأوروبيين والأوكرانيين".

وأشار إلى أنّ موسكو ستنتظر حتى ذلك الوقت، مشدداً على أنه إذا تم طمس ما اتفق عليه خلال قمة ألاسكا فسيختلف الوضع تمامًا، في تلميح مبطن إلى الرفض.

وكان الكرملين أشاد في وقت سابق اليوم بخطة السلام التي طرحها الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي من أجل إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

إلا أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، نفى تلقي بلاده أية خطة أمريكية مُعدّلة، مضيفًا أن موسكو تنتظر أن تكشف أمريكا عن خططها الجديدة.

جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد مسؤول أمريكي أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول أجرى محادثات مع مسئولين روس في أبوظبي، بحسب "رويترز".