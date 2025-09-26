نتنياهو من الأمم المتحدة: سننهي مهمتنا قريبا بالقضاء على بقايا حماس في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن إيران «تستفز وتهدد استقرار المنطقة ببرامج الأسلحة النووية»، وإن حركة حماس بدعم إيراني شنت هجوم السابع من أكتوبر، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف نتنياهو أن حماس شنّت «أبشع هجوم على اليهود» في 7 أكتوبر 2023، مؤكّدًا: «سننهي مهمتنا قريبًا بالقضاء على (بقايا حماس) في غزة».

وأوضح نتنياهو أن «هناك 48 رهينة إسرائيلية محتجزين لدى حماس في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة».

ووجّه نتنياهو رسالة إلى الأسرى في غزة عبر مكبّرات الصوت التي وضعها الجيش الإسرائيلي في القطاع، قائلاً: «لن نستسلم حتى إعادتكم جميعًا إلى دياركم». كما توجّه إلى حماس بالقول: «أطلقوا سراح الرهائن الآن وإلا سنطاردكم».

وبالنسبة لجماعة الحوثي، قال نتنياهو في كلمته: «قمنا باستهداف الحوثيين وسحق آلة حماس العسكرية وقضينا على ترسانة حزب الله»، وأضاف: «ردعنا الميليشيات الإيرانية في العراق، وردعنا أسلحة إيران النووية والصاروخية، وقضينا على حسن نصرالله في لبنان وعلى نظام الأسد في سوريا».

وتابع نتنياهو: «قضينا على نصف قيادة الحوثيين في اليمن، وقضينا على قيادة إيران العسكرية وعلى علمائها في البرنامج النووي».

وختم نتنياهو شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب «على تدابيره الشجاعة للتخلص من التهديد الإيراني الوجودي لإسرائيل وللولايات المتحدة»، مؤكّدًا: «لن نسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي والصاروخي ويجب أن نبقى متيقظين».