كل ما تحتاج معرفته عن مشروع الطاقة النووية بين روسيا وإيران

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن تفاصيل المشروع الذي تم التوصل إليه مع شركة "روساتوم" الروسية لبناء محطة نووية ثانية في إيران، تكون أقوى من محطة "بوشهر" الحالية.

وُقعت اتفاقية المشروع، اليوم الجمعة، في جناح إيران ضمن فعاليات معرض "ذرة 2025"، الذي يُقام ضمن أسبوع "الذرة" الدولي في موسكو، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي ديميتري شيجانوف، ممثل شركة "بروجكت روساتوم" التابعة لشركة "روساتوم" الحكومية، وعن الجانب الإيراني ناصر منصور شريفلو، ممثل شركة "إيران هرمز" نيابة عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

واستعرضت شبكة "روسيا اليوم" أبرز تفاصيل المشروع كما يلي:

1- بناء محطة أكبر من محطة "بوشهر" في جنوب إيران، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 5000 ميغاواط، مكونة من أربع وحدات.

2- وحدات الطاقة النووية ستكون من الجيل الثالث المتطور.

3- تبلغ قيمة المشروع حوالي 25 مليار دولار، وسيتم بناء الوحدات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، الواقعة جنوب شرق إيران.

4- ينفذ المشروع على مساحة أرض تبلغ 500 هكتار.

5- تم الانتهاء من دراسات اختيار الموقع، بالإضافة إلى الدراسات الهندسية والبيئية.

6- من المتوقع تشغيل أول وحدة طاقة بالمشروع بحلول عام 2031.

7- الاتفاقية موقعة بين شركتي "إيران هرمز" و"بروجكت روساتوم" الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن اتفاقات بين موسكو وطهران لبناء محطة نووية جديدة في جنوب إيران، أقوى من محطة "بوشهر" الحالية.

وتعد الاتفاقية الجديدة خطوة تنفيذية ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الأربعاء الماضي في موسكو بين أليكسي ليخاتشوف، المدير التنفيذي لشركة "روساتوم"، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتستضيف موسكو الأسبوع الجاري فعاليات منتدى "أسبوع الذرة" الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطاقة النووية السلمية وتطبيقاتها الصناعية والطبية. ويستمر الحدث في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر، حيث يُخصص لمناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة النووية والقطاعات المرتبطة بها.