الاحتلال يدمر المجمع الإيطالي في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، المجمع الإيطالي الذي يضم برج سكني وسلسلة من المحال التجارية.

ويعد المجمع الإيطالي من أكبر أبراج غزة ويقع في شارع النصر غربي المدينة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكانت الحكومة الإيطالية أعادت إعمار البرج الذي دمرته طائرات الاحتلال خلال عدوان العام ٢٠١٤ وعاد السكان له قبل أسابيع قليلة من بدء الحرب.

كما دمرت طائرات الاحتلال عشرة أبراج سكنية ومئات البنايات منذ بدء عملية احتلال مدينة غزة في الحادي عشر من الشهر الماضي.

وأفاد وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد فلسطينيين على الأقل بينهم طفلة، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مذبح بالميرا بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدرسة الصلاح غرب دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.