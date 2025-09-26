وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 183 شهيدا وجريحا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليمنية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء إلى 183 شهيدا وجريحا معظمهم أطفال ونساء.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة، أن "عدد الشهداء وصل إلى تسعة شهداء، منهم أربعة أطفال وامرأتان فيما بلغ عدد الجرحى 174 منهم 59 طفلا و35 امرأة في حصيلة غير نهائية" حسب قناة المسيرة اليمنية اليوم.

وأكد البيان، أن "فرق الدفاع المدني والاسعاف ما تزال تبحث عن ضحايا من تحت الركام والأنقاض والتعرف عليهم.

وردا على الهجوم الإسرائيلي، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، في وقت سابق اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مواقع "حساسة" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفاً أهدافاً حساسة عدة في منطقة يافا المحتلة".

وأشار سريع إلى أن العملية "حققت أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد".