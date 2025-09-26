استطلاع: تراجع حاد في شعبية إسرائيل بالولايات المتحدة

استطلاع جامعة كوينيبياك الأمريكية أظهر تراجع دعم الأمريكيين لإسرائيل إلى أدنى مستوياته التاريخية

نصف المشاركين في الاستطلاع يعتبرون إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

49 % يحملون انطباعا سلبيا عن نتنياهو



أظهر استطلاع جديد للرأي تراجعًا كبيرًا في دعم الأمريكيين لتل أبيب، إذ عبّر نحو نصف المستطلعة آراؤهم عن استيائهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جراء مواصلة الإبادة في قطاع غزة.

ووفقًا لاستطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية ونشرت نتائجه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، فإن 47% فقط من المشاركين اعتبروا أن دعم إسرائيل يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، مقابل 41% رأوا العكس، بينما امتنع 12% عن الإجابة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة تمثل "تحولًا جذريًا" مقارنة باستطلاع مماثل في ديسمبر 2023، حين أيد 69% إسرائيل مقابل 23 بالمئة فقط وقفوا ضدها.

وكشف الاستطلاع أن 49 بالمئة من المشاركين يحملون انطباعًا سلبيًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل 21 بالمئة لديهم انطباع إيجابي.

وأبدى 56 بالمئة من المستطلعة آراؤهم استياءً كبيرًا من سياسة ترامب إزاء الحرب الإسرائيلية في غزة، بينما لم يؤيد سياساته سوى 31 بالمئة.

وبحسب "هآرتس"، فإن النتائج تعكس "تحولًا كبيرًا في الرأي العام مع دخول حرب غزة عامها الثالث"، إذ فقد دعم إسرائيل زخمه بعد أن كان يحظى بإجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأصبح يواجه شرعية متناقصة لدى الناخبين.

ومقارنة مع استطلاعات سابقة أجرتها "كوينيبياك" وجامعة ماريلاند ومؤسسة "غالوب" الأمريكية عام 2023، ذكرت الصحيفة أن النتائج أظهرت جميعها تراجع دعم الأمريكيين لإسرائيل إلى أدنى مستوياته التاريخية.

كما أظهرت النتائج أن 32 بالمئة فقط من الأمريكيين يؤيدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، في حين يعارضها 60 بالمئة، وتبرز المعارضة بشكل خاص بين الديمقراطيين والمستقلين.

وفي يوليو الماضي، كشفت "هآرتس" عن وثائق أمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة تُنفق مئات ملايين الدولارات كمساعدات عسكرية لإسرائيل التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتتلقى إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات أمريكية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، وفق الصحيفة.

في السياق، أشارت نتائج استطلاع "كوينيبياك" إلى أن نصف الأمريكيين يعتبرون إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهو أعلى رقم يُسجل في البلاد حتى اليوم.

وأوضحت أن الديمقراطيين والناخبين الشباب أكثر ميلًا من الجمهوريين وكبار السن لاستخدام توصيف "الإبادة الجماعية" للجرائم الإسرائيلية، ما يبرز الانقسامات الحزبية في المجتمع الأمريكي.

وأُجري الاستطلاع على عينة من 1276 شخصا في الولايات المتحدة، في الفترة بين 18 و21 سبتمبر الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.