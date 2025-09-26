سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، برج "المجمع الإيطالي" السكني في حي "النصر" غرب مدينة غزة، بعد الإنذار بإخلائه.

وأفاد مراسل الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف المبنى المكون من 15 طابقا، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

ولم تتوفر تفاصيل بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء خطورة الأوضاع الأمنية حيث تعجز المصادر والشهود عن الوصول إلى المكان للتقييم.

وكان "البرج الإيطالي" يؤوي مئات العائلات الفلسطينية التي نزحت إلى حي "الرمال" ومنطقة "ميناء غزة" أو إلى جنوب القطاع، وفق مراسل الأناضول نقلا عن شهود.

وفي وقت سابق، أنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بإخلاء "البرج الإيطالي" ومحيطه دون أن يذكر اسمه، واكتفي بتحديد لونه في خريطة نشرها.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان أرفقه بخريطة: "إنذار عاجل إلى كل من لم يخلِ بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 724 و725 و777 و835 و704 و702 و709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين الحسيني".

وأضاف: "سيهاجم الجيش الإسرائيلي المبنى في الوقت القريب ".

كما جدد الجيش إنذاره للفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة والتوجه نحو ما يزعم أنها "منطقة إنسانية" في المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتشهد منطقة المواصي استهدافات إسرائيلية متكررة أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، فيما يعيش النازحون هناك ظروفا قاسية جراء انعدام مقومات الحياة خاصة الطعام والمياه.

وخلال الأسابيع الماضية، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأبراج ومئات المباني السكنية في مدينة غزة ضمن سياسة قالت تقارير حكومية وحقوقية إنها تهدف لتهجير الفلسطينيين وإفراغ المدينة لاحتلالها بالكامل.

وفي 21 سبتمبر الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، والتي بدأ تنفيذها في 11 أغسطس الماضي، بهجوم واسع على المدينة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و502 شهيدا و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.