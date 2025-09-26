جيش الاحتلال: مهاجمة أكثر من 140 هدفا في غزة خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أكثر من 140 هدفا في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أشار المتحدث، الجمعة، إلى أن الجيش نفذ غارة استهدفت ما وصفه بـ"إرهابي" في مدينة غزة كان يحمل عبوة ناسفة بالقرب من القوات المناورة في المنطقة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما أفادت التقارير بأن قوات الفرقة 36، بمساعدة من لواء النيران 282، هاجمت أكثر من 35 "هدفا إرهابيا"، من بينها مبانٍ استراتيجية استخدمها عناصر من حركة حماس كمراكز لنشاطاتهم، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات الفرقة 162 على أسلحة وعبوات ناسفة مخبأة في مناطق داخل المدينة.

تأتي عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار هجومه الموسع الذي أطلقه في 16 سبتمبر الجاري لاحتلال مدينة غزة بهدف القضاء على حماس عسكريا وتحرير الأسرى.