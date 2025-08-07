المتحدة: فتح التقديم للموسم الثاني من برنامج «كاستنج» بالتعاون مع التعليم العالي

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "كاستنج"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وقد فتحت الشركة باب التقديم للراغبين في الاشتراك بالموسم الجديد حتى يوم 15 أغسطس الجاري، مع التأكيد على أن عملية الاختيار ستتم وفق معايير احترافية تضمن تقديم أفضل العناصر الموهوبة.

ويستهدف البرنامج طلاب الجامعات والمعاهد العليا داخل مصر، من المصريين والوافدين من مختلف الدول العربية، ممّن يمتلكون موهبة فنية في التمثيل أو الغناء، حيث يمنحهم فرصة حقيقية للظهور والانطلاق نحو احتراف الفن تحت إشراف نخبة من المتخصصين.

ويُعد "كاستنج" من المبادرات التي تهدف إلى ربط المواهب الشابة بسوق الفن والإعلام، من خلال تقديم الدعم المهني، والتدريب المكثف، وفتح الأبواب أمامهم للمشاركة في أعمال فنية مستقبلية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه الدولة لدعم القوى الناعمة، وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، وتوفير منصات آمنة ومحترفة لاكتشاف الجيل القادم من نجوم الفن.