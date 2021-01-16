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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 93.2 مليون والوفيات لحوالي 2 مليون

جائحة الكورونا - ارشيفية
جائحة الكورونا - ارشيفية
نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 11:27 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 11:27 م
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 93 مليونا و227 ألفا و354 حالة، حتى الساعة 13 و15 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و996 ألفا و627 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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