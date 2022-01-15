 طائرة ركاب روسية تهبط بشكل طارئ في مطار سامارا بسبب بلاغ عن قنبلة - بوابة الشروق
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طائرة ركاب روسية تهبط بشكل طارئ في مطار سامارا بسبب بلاغ عن قنبلة

أ ش أ
نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 12:55 م | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 12:55 م

ذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرة ركاب قادمة من مدينة سان بطرسبورج تستعد للهبوط بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا بسبب إبلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم السبت، عن مصدر مطلع قوله إن شخصا مجهولا أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن طائرة من طراز (بوينج -737)، أقلعت من بطرسبورج.

وأشار المصدر إلى أن مطار سامارا يستعد لاستقبال الطائرة على نحو طارئ، ووصل إلى الموقع عناصر من أجهزة الطوارئ وخبراء المتفجرات.

ومن المنتظر أن تحط الطائرة في مطار سامارا بعد ساعة تقريبا في 10:30 بتوقيت جرينيتش.

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