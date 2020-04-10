وزير العدل ناعيا السفير علاء رشدي: الفقيد كان دبلوماسيا متميزا ذا عطاء وفير

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نعى المستشار عمر مروان وزير العدل السفير علاء رشدى سفير مصر في إيطاليا ومساعد وزير الخارجيه السابق لحقوق الإنسان والمسائل الانسانية والاجتماعية الدولية والذي انتقل إلى جوار ربه فجر أمس بعد مسيرة من العطاء فى خدمة الوطن.

وأكد وزير العدل أن الفقيد كان دبلوماسياً متميزاً ذا عطاء وفير تفانى فى أداء عمله فقدم مجهودا كبيراً خلال مسيرته الدبلوماسية وإبان توليه الامانة العامة للجنة الدائمة لحقوق الانسان.

وقدم الوزير العزاء إلى أسرة الدبلوماسية المصرية وإلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.