الرئيس الإسرائيلي: أحاول تفادي حدوث أزمة دستورية تاريخية في البلاد

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إنه يركز على تجنب حدوث "أزمة دستورية تاريخية"؛ إثر تعرضه لانتقادات لعدم انضمامه إلى الجهود الرامية لوقف مقترحات الحكومة المثيرة للجدل بشأن إصلاحات قانونية وقضائية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن هرتسوج، القول في بيان اليوم الأحد، "أركز الآن على دورين حاسمين أعتقد أنني أتحمل المسؤولية عنهما كوني رئيسا في هذه الساعة: وهما تجنب حدوث أزمة دستورية تاريخية ووقف استمرار الانقسام داخل بلدنا".

وأضاف هرتسوج "على مدار الأسبوع الماضي، كنت أعمل طوال الوقت، وبشتى السبل، وأبذل جهودا متواصلة مع الأطراف المعنية، بهدف بدء حوار ونقاش واسع النطاق، وواعي، ومحترم، وآمل أن يسفر ذلك عن نتائج".

وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب أمس السبت؛ احتجاجا على خطة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي من شأنها أن تحد من سلطة محكمة العدل العليا في إلغاء التشريعات.

كما أن خطة الحكومة ستمنح البرلمان أغلبية في اللجنة التي تعين القضاة.