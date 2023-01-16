رئيس حزب شولتس يرفض التعليق على تقارير عن قرب استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

رفض لارس كلينجبايل، رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، التعليق على تقارير تحدثت عن قرب استقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت المنتمية إلى الحزب الاشتراكي.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال كلينجبايل مساء اليوم الأحد: "لا أعلق على التقارير الصحفية".

وأضاف كلينجبايل أنه مع ذلك يمكنه أن يفترض شيئا واحدا " وهو أن ما يتعين علينا أن نقرره كحزب اشتراكي فإننا سنقرره بشكل حاسم بالتعاون مع المستشار ومع قيادة الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية. ونحن لا نعلن عن الأشياء إلا عندما يلزم إعلانها، غير أن هذا ينطبق من حيث المبدأ وليس هنا (في هذه الحالة) بالتحديد".

كانت تقارير إعلامية عديدة أجمعت على أن لامبرشت توشك على الاستقالة من منصبها، غير أنه لم يصدر تأكيد رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.

كان شولتس تجاهل متعمدا الرد على أسئلة صحفيين عن التقارير التي تحدثت عن استقالة لامبرشت، وذلك خلال افتتاحه لمحطة الغاز المسال في مدينة لوبمين على بحر البلطيق.

وأكد كلينجبايل: "لدينا وزيرة دفاع تعمل بجد على مهامها"، وأشار خلال ذلك إلى مرات ظهور لامبرشت في الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن لامبرشت واجهت انتقادات شديدة بسبب كفاءتها، بالإضافة إلى تعليقاتها العامة، بما في ذلك رسالة نشرتها على حسابها على انستجرام ليلة رأس السنة، ناقشت فيها الحرب الروسية الأوكرانية بينما كانت تنفجر الألعاب النارية خلفها.