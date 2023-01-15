 مدرب الإسماعيلي: بعض اللاعبين يريدون فسخ عقودهم ونحتاج 5 صفقات جديدة - بوابة الشروق
الأحد 15 يناير 2023 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

مدرب الإسماعيلي: بعض اللاعبين يريدون فسخ عقودهم ونحتاج 5 صفقات جديدة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 3:41 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 3:41 ص

أعرب أشرف خضر المدرب العام للنادي الاسماعيلي، عن استياءه من هزيمة الدراويش بالأمس أمام المقاولون العرب بنتيجة 1 – 3 في ختام مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، على استاد الاسماعيلية.

وقال أشرف خضر في تصريحات لبرنامج «البريمو»، المذاع عبر قناة «TeN»: «الاسماعيلي عانى من غياب التوفيق أمام المقاولون العرب، رغم أن الفريق قدم أفضل آداء له هذا الموسم في الشوط الأول، كما تعرضنا لظلم تحكيمي من محمد الحنفي، واستحقينا ركلتي جزاء بشهادة كل خبراء التحكيم».

وأضاف: «الاسماعيلي يحتاج ما لا يقل عن 5 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما أن بعض لاعبي الفريق يريدون فسخ عقودهم بسبب الأزمات المالية، وعلى رأسهم عبدالرحمن مجدي الجناح الأيمن».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك