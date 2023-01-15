مدرب الإسماعيلي: بعض اللاعبين يريدون فسخ عقودهم ونحتاج 5 صفقات جديدة

أعرب أشرف خضر المدرب العام للنادي الاسماعيلي، عن استياءه من هزيمة الدراويش بالأمس أمام المقاولون العرب بنتيجة 1 – 3 في ختام مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، على استاد الاسماعيلية.

وقال أشرف خضر في تصريحات لبرنامج «البريمو»، المذاع عبر قناة «TeN»: «الاسماعيلي عانى من غياب التوفيق أمام المقاولون العرب، رغم أن الفريق قدم أفضل آداء له هذا الموسم في الشوط الأول، كما تعرضنا لظلم تحكيمي من محمد الحنفي، واستحقينا ركلتي جزاء بشهادة كل خبراء التحكيم».

وأضاف: «الاسماعيلي يحتاج ما لا يقل عن 5 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما أن بعض لاعبي الفريق يريدون فسخ عقودهم بسبب الأزمات المالية، وعلى رأسهم عبدالرحمن مجدي الجناح الأيمن».