مكتب نتنياهو: وفدنا المفاوض في الدوحة يستنفد كل فرص التوصل إلى صفقة بشأن غزة

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الوفد المفاوض الإسرائيلي يعمل حاليًا، بتوجيه من رئيس الوزراء، على استنفاد كل فرص التوصل إلى صفقة بشأن غزة.

وقال في بيان، اليوم الأحد، إن مباحثات الدوحة تسير وفق خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أو في إطار إنهاء الحرب بما يشمل: إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وترحيل قادة حماس، ونزع سلاح غزة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة غير مخول بصلاحيات كافية للبت في القضايا العالقة بشأن التوصل إلى صفقة.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو يريد الإفراج عن جميع الأسرى في غزة دون وقف الحرب.

من جانبها نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنهم منفتحون على إدخال تغييرات طفيفة على الإطار الذي حدده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ويرفضون أي تعديلات جوهرية.

كما نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسئول إسرائيلي كبير أن المفاوضات الآن ليست عرضا مسرحيا، وأنه يتعين اتخاذ قرار الاتفاق أو الحرب.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الجيش مستمر في تنفيذ الهجمات في غزة، وإسرائيل تعطي حماس فترة قصيرة للتوصل إلى صفقة.

وقالت المصادر الأمنية إنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة، فإن العملية العسكرية ستبدأ رسميا ويجري الآن الاستعداد لها.