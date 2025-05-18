 المغني النمساوي جيه جيه يفوز بمسابقة يوروفيجن لعام 2025 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المغني النمساوي جيه جيه يفوز بمسابقة يوروفيجن لعام 2025


نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 6:35 ص | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 6:35 ص

فاز المغني النمساوي جيه جيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2025بأغنيته المؤثرة "ويستد لاف" ، بينما حلت المغنية الإسرائيلية يوفال رافائيل في المركز الثاني.

واختار المغني، واسمه الحقيقي يوهانس بيتش، عرضا باللونين الأبيض والأسود في مدينة بازل السويسرية بدا وكأنه رحلة قارب كارثية وهو يغني عن شخص عزيز عليه يغمره الحزن، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ولد جيه جيه في فيينا وهو مغني أوبرا نمساوي فلبيني ويدرس في جامعة الموسيقى والفنون الخاصة في فيينا.

وشملت مرات الفوز النمساوية السابقة الفنانة المتحولة كونشيتا فورست في عام 2014 بأغنية "رايز لايد أ فينيكس"، وأودو يورجنز في عام 1966 بأغنية " ميرسي تشيري".


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