 بابا الفاتيكان يتعهد في قداس التنصيب بحماية عقيدة الكنيسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بابا الفاتيكان يتعهد في قداس التنصيب بحماية عقيدة الكنيسة

وكالا
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 1:10 م | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 1:10 م

تعهد بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر خلال قداس الاحتفال بتنصيبه، اليوم الأحد، بالحفاظ على تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والحث على مواجهة التحديات العصرية.

وفي كلمة أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس، أكد البابا ليو على ضرورة أن تظل الكنيسة التي يتبعها 1.4 مليار عضو متمسكة بإرثها المتجذر دون أن تصبح منعزلة، قائلا إنه لا مجال للدعاية الدينية أو استخدام القوة في مستقبل المؤسسة، وفقا لوكالة رويترز.

ومكررا أولويات سلفه البابا الراحل فرنسيس، انتقد البابا ليو النظام الاقتصادي العالمي الذي قال إنه "يستغل موارد الأرض ويهمش الأكثر فقرا".

كما حذر من مركزية السلطة في الفاتيكان، قائلا إنه سيسعى إلى الحكم "دون استسلام لإغراء الاستبداد".

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