إلهام شاهين: عادل إمام صاحب فضل عليّ وعلّمنا أن الفن رسالة

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها كانت محظوظة بالوقوف أمام الفنان الكبير عادل إمام في أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم الهلفوت، وذلك بعد أن رشّحها الزعيم بنفسه لبطولة العمل، مؤكدة: "عمري ما أنسى فضله، هو اللي قدّمني ومنحني فرصة عمري".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي، أن عادل إمام فنان غير أناني، يحرص دائمًا على إبراز من حوله بشكل مميز، وكان شديد الاهتمام بجودة العمل وتفاصيله الدقيقة، حتى في المشاهد التي لا يظهر فيها، حيث كان يتواجد في موقع التصوير لأنه يحب الفن ويعتبره متعة.

واستعادت شاهين موقفًا من كواليس فيلم الهلفوت، حين أصر الزعيم على تغيير مكياجها لأنه لم يكن مناسبًا لطبيعة الشخصية، قائلة: "خدني من إيدي ووقفني قدّام الماكيير علشان نعدّل الماكياج بما يتناسب مع شخصيتي في الفيلم".

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أن الزعيم لم يكن داعمًا فنيًا فحسب، بل كان أيضًا داعمًا إنسانيًا، مشيرة إلى اهتمامه بزملائه في أوقات المرض وحرصه الدائم على السؤال عنهم.

وتابعت: "عادل إمام زعيم الأسرة الفنية، بيتصل ويسأل ويطمن، ولو معرفش يوصل لحد بيكلم أصحابه، ودايمًا شايلنا في قلبه".