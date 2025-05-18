وزير الدفاع الإسرائيلي: لا تأكيد رسمي حتى الآن على اغتيال محمد السنوار

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على أنباء العثور على جثة محمد السنوار، شقيق زعيم حركة «حماس» السابق يحيى السنوار، و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، قال كاتس، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، اليوم الأحد: «لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن، لكن كل المؤشرات تشير إلى القضاء على محمد السنوار».

وفي وقت سابق، أكدت قناة «العربية»، نقلا عن مصادر -لم تسمها- استشهاد قائد لواء خان يونس محمد السنوار، بغارات إسرائيلية جنوب غزة.

وأضافت المصادر، أنه تم «العثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس».

وأشارت إلى استشهاد محمد شبانة قائد لواء رفح؛ جراء الغارات الإسرائيلية مع محمد السنوار.