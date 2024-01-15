وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد أسيوط معاشات ويتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مكتب بريد "أسيوط معاشات" بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية وخدمات مصر الرقمية والخدمات المالية المتكاملة.

وكان في استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن مكتب بريد "أسيوط معاشات"، تم إنشاؤه منذ 150 عاما، حيث يأتي افتتاحه بعد تطويره استكمالا للجهود المبذولة لتطوير مكاتب البريد التاريخية المنتشرة بجميع المحافظات، خاصة أن الهيئة القومية للبريد تعد من المؤسسات العريقة التي تمتلك عدداً من المقرات التاريخية المنشأة منذ أكثر من 100 عام.

وأشار إلى أن البريد المصري يعد أحد أهم ركائز تحقيق استراتيجية مصر الرقمية في ضوء التوسع والتنوع في الخدمات التي يقدمها لتلبية متطلبات للمواطنين عبر منافذه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى 4527 مكتب بريد، لافتا إلى أن خطة تطوير مكاتب البريد أثمرت حتى الآن عن تطوير نحو 3840 مكتب بريد.

من جهته، قال الدكتور شريف فاروق، "إن افتتاح مكتب بريد أسيوط معاشات يأتي ضمن تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد الاستراتيجية الشاملة، والتي تشمل تطوير ونمذجة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بمكاتب البريد والمقرات ذات الطابع التاريخي، وإعادة إحيائها بهدف المحافظة عليها وإعادة رونقها والمحافظة على هُويتها، وخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء باستخدام أحدث أساليب الاستدامة".

ولفت إلى أن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولكي يحصل كل مواطن على جميع الخدمات بشكل لائق وميسر.

ويرجع تاريخ إنشاء مكتب بريد "أسيوط معاشات" إلى عام 1874، وشملت أعمال التطوير إعادة مظهره على ما كان عليه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصري.

ويعد من أبرز الخدمات التي يقدمها مكتب بريد "أسيوط معاشات" خدمات صرف المعاشات، بالإضافة إلى الحسابات الجارية وحساب التوفير، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد جميع الفواتير.

وتم تزويد المكتب بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة "UPS"، وغرفة صراف آلي "ATM".

جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد في منطقة بريد أسيوط تصل إلى 206 مكاتب بريد، من بينها 74 مكتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطويرها بالكامل، إضافة لـ35 مجمع خدمات حكومية تم تجهيزها وتشغيل 6 مجمعات وجارِ تشغيل باقي المجمعات.

وفي سياق متصل، زار الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد، شركة "انفورماتيك" informatique المتخصصة في مجال التحول الرقمي في القطاع الحكومي والتعليم.

وتصدر الشركة خدماتها إلى دول عربية، ويعمل بها 240 موظفا، منهم 61 موظفا في فرع أسيوط يصدروا خدمات تكنولوجيا المعلومات للسوق السعودي، وجارِ العمل على التوسع في محافظات أخرى تتضمن سوهاج ودمنهور.

كما يعمل بها من خريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو أكثر من 65% من إجمالي المتخصصين العاملين بالشركة في مقر أسيوط.

كما زار الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد شركة "بيترا" petra المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات وأنظمة تطوير الموارد باستخدام بعض التقنيات مفتوحة المصدر.

وتصدر الشركة خدماتها إلى دول منطقة الخليج، كما توسعت في أعمالها من خلال افتتاح فرع لها في أوهايو بالولايات المتحدة.

وتتعاون شركة "بيترا" مع معهد تكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مبادرة "وظيفة تك"، لتأهيل الخريجين لسوق العمل وتوفير مهندسين مدربين لمحافظات الصعيد، ويعمل بالشركة من خريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 50% من إجمالي المتخصصين العاملين بالشركة في مقر أسيوط.

وخلال الزيارة، استمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلي من مسئولي الشركتين حول الحلول التكنولوجية التي توفرها الشركتان، وعن المشروعات التي تنفذها للسوق المحلي والموجهة للتصدير للخارج، كذلك مشروعاتها المستقبلية للتوسع في أعمالها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، حرص الوزارة على الاستثمار في بناء القدرات في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد من أجل توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل متميزة للشباب، فضلا عن توفير قاعدة عريضة من الكفاءات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية لتلبية متطلبات الشركات وتعزيز قدرتها على الإبداع والتطوير.

وأشار إلى أن نجاح المهندسين العاملين في الشركتين على تصدير خدمات رقمية إلى الخارج يعكس تميز الشباب المصري وقدرته على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية.

كما زار الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التي بدأ العمل بها في العام الدراسي الحالي، وكان في استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

ويتم إنشاء مدراس WE للتكنولوجيا التطبيقية في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعلم والتعليم الفني؛ بهدف بناء قدرات الكوادر البشرية، وعلى وجه الأخص العمالة الفنية لتخريج أجيال مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية والمهنية وتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال سد الفجوة بين التعليم النظري والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وتم إطلاق أول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعام الدراسي 2020-2021، وهي مدرسة WE - مدينة نصر.

ويصل إجمالي عدد مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية إلى 12 مدرسة، ويتم العمل على التوسع في إنشاء فروع جديدة لها للوصول إلى مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بكل محافظة.

يأتي ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية.

جدير بالذكر، أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام صباح أمس بزيارة محافظة أسيوط، حيث تضمن برنامج الزيارة توقيع 4 مذكرات تفاهم في مجالات تدريب وتوظيف خريجي جامعات محافظات الصعيد في مجالات البرمجيات والنظم الإلكترونية المدمجة، وبناء القدرات الرقمية وتحقيق التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة للمواطنين، والتطوير المؤسسي الرقمي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية في قرى حياة كريمة بالمحافظة.

كما يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مكتب بريد، وزيارة مجموعة من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التعهيد وتصميم الإلكترونيات وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة التكنولوجية، وتفقد مركز إبداع الإلكترونيات، بالإضافة إلى زيارة مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر".