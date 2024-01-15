الشرطة والجيش الإسرائيليان يحققان في كيفية وصول منفذي هجوم رعنانا للمنطقة

أفادت وسائل إعلام، بأن الشرطة الإسرائيلية بدأت بمشاركة الجيش إجراء تحقيق، بشأن كيفية تمكن منفذي عملية الطعن والدهس من الوصول إلى رعنانا شمالي تل أبيب.

جاء ذلك بعدما أفادت سلطات الاحتلال في وقت سابق، بأن منفذي العملية ينحدران من مدينة الخليل، وأنه تم اعتقالهما.

وأجرت الشرطة الإسرائيلية، تحقيقًا أوليًّا بخصوص عملية الطعن والدهس التي وقعت في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.

وقالت الشرطة إن تحقيقها الأولي، خلص إلى أنّ شخصًا طعن امرأة واستولى على مركبتها ثم دهس آخرين في أكثر من موقع.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل شخص وتسجيل أربعة إصابات بجروح خطيرة في عمليات الدهس والطعن في رعنانا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة 19 شخصًا في حوادث دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الشرطة الإسرائيلية، قولها إن هناك حدثًا استثنائيًّا في رعنانا، وأن قواتها تجري تحقيقا في مكان الحادث.

في حين أفادت القناة 7 الإسرائيلية، بأن رئيس بلدية رعنانا طلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع في أعقاب عملية الدهس والطعن شمالي تل أبيب.