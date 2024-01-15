نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة الانتهاء من فحص طلبات المواطنين

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• فوزى: خطة التطوير بحي الزاوية الحمراء تتضمن رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع ورصف وتطوير الطرق.

وأكد فوزى، متابعة أعمال تنفيذ خطة الرصف والتطوير بنطاق حى الزاوية الحمراء، والتى تتضمن رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها وتركيب بلاط الإنترلوك وتغيير البلدورات وإعادة تأهيل الطرق ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وأشار إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية ومتابعة مراحل العمل وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية؛ تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لمتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم، مشدداً على موظفي الخدمة بالعمل على سرعة الانتهاء من فحص كل الطلبات طبقاً للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات، والالتزام بالمظهر اللائق، وحسن التعامل مع المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.