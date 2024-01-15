أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بدء أعمال تجميل الشوارع وحفر قواعد أعمدة الإنارة بها، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023 – 2024.

قال علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى البدء في أعمال حفر قواعد أعمدة الإنارة لتركيب 260 عمود بمنطقة الستميات، وقرية أبوصويرة، ومنطقة الباغة التابعة لقرية أبوصويرة بهدف إنارة الطرق التي تربط المناطق المتواجدة داخل الظهير الصحراوي بالمدينة بتكلفة 5 ملايين جنيه، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة، صديق محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جاري تركيب البلدورات الخاصة بتجميل الطريق الموازي للكنيسة ومركز التنمية الشبابية وصولًا للمدرسة الثانوية العسكرية، مع مراعاة إنشاء أماكن لانتظار السيارات على طول الطريق.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري تطوير ورفع كفاءة 5 طرق بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، وتتضمن رفع كفاءة ورصف وتجميل الشارع التنمية الشبابية والكنيسة مرورًا بمنطقة عمارات الجيش حتى المدرسة الثانوية العسكرية، ورفع كفاءة و رصف طريق الكنيسة مرورا بتقسيم الستميات ووحدة المرور حتى موقف الأجرة، وشارع مدرسة سعد زغلول الابتدائية مرورًا بعمارات الـ 96 وحدة حتى موقف الأجرة، وإنارة الشارع الإدارة التعليمية والمعهد الأزهري حتى موقف سيارات الأجرة، ورصف وإنارة شارع الجمعية بقرية أبوصويرة.