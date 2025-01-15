مصدر إسرائيلي يكذب مكتب نتنياهو ويؤكد أن حماس قدمت ردا إيجابيا على صفقة التبادل

كذّب مصدر إسرائيلي مطلع، ما ورد في البيان المقتضب لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن حماس لم تقدم ردها بعد على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأكد في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن «حماس قدمت ردا إيجابيا على إبرام صفقة تبادل الأسري»، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم تقدم ردها بعد على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وقال المكتب في تصريح مقتضب، نقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الأربعاء: «خلافا للتقارير، فإن حماس لم تقدم بعد ردها على الصفقة».

فيما قال مصدر إسرائيلي لصحيفة «معاريف» العبرية، إن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب «في طريقها إلى التوقيع».