 باكستان.. تعطل حركة الطيران في كراتشي بسبب الضباب الكثيف - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 12:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

باكستان.. تعطل حركة الطيران في كراتشي بسبب الضباب الكثيف

كراتشي - (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 11:04 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 11:04 ص

شهدت مناطق متفرقة من مدينة كراتشي، انتشار ضباب كثيف، صباح اليوم الخميس، وانخفاض الرؤية في بعض أجزاء المدينة الساحلية بجنوب باكستان، إلى 50 مترا فقط؛ مما تسبب في مواجهة المسافرين لصعوبات وتعطيل حركة الطيران خلال ساعات الصباح الباكر.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، عن هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، القول إن إن الضباب الكثيف أدى إلى انخفاض الرؤية إلى 50 مترا في مطار جناح الدولي بكراتشي، ما تسبب في تعليق حركة الطيران.

كما تأثرت الرؤية في مناطق أخرى بالمدينة.

ونتيجة للرؤية الضعيفة، تأثرت رحلات طيران لما لا يقل عن 10 طائرات، بينما تمكنت رحلتان بديلتان من الإقلاع بحسب جدول الرحلات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك