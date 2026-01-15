تباين مؤشرات الأسهم العالمية وتراجع النفط بنحو 3 دولارات بعد تصريح ترامب بشأن إيران

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الخميس، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية، بعد تراجع "وول ستريت"، متأثرة بانخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى معلومات "من مصادر موثوقة" بأن خطط تنفيذ الإعدامات في إيران قد توقفت، وذلك رغم إشارات صدرت عن طهران تفيد بالمضي قدما في تنفيذ محاكمات وإعدامات سريعة ضمن حملتها على المتظاهرين.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.

وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 0.4% ليصل إلى 41ر8296 نقطة.

واستقر مؤشر داكس الألماني دون تغيير تقريبا عند 25291.73 نقطة.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5. 0% ليصل إلى 10233.35 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 54110.50 نقطة، مع تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

وتراجع سهم مجموعة "سوفت بنك" بنسبة 9. 4%، وسهم شركة "أدفانتيست" لتصنيع معدات الاختبار بنسبة 5. 2%، وسهم شركة "طوكيو إلكترون" لتصنيع الرقائق بنسبة 3.3%.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.3% ليصل إلى 26923.62 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 4112.60 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 6. 1% ليصل إلى 55. 4797 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8861.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4%.

وانخفضت مؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الأربعاء، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6926.60 نقطة، مسجلا خسارته الثانية على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 49149.63 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% ليصل إلى 23471.75 نقطة.

وفي أسواق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.14% من 4.18% مساء أمس الأول الثلاثاء، مع توجه المستثمرين نحو الاستثمارات التي تعتبر أكثر أمانًا.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 4.5%، بواقع 2.73 دولار، ليصل إلى 59.13 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بنسبة 4.4%، بواقع 2.94 دولار، ليصل إلى 63.58 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 158.42 ين ياباني من 158.48 ين، كما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1639 دولار من 1.1645 دولار.