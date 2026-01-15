برنامج الأغذية العالمي: استهداف المخازن والعمليات العسكرية يزيد من صعوبة إيصال المساعدات

قالت عبير عطيفة المتحدث باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ أبرز التحديات التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية والأممية داخل قطاع غزة تتمثل في استمرار عدم الاستقرار الأمني، مع استمرار العمليات العسكرية واستهداف بعض المخازن، ما يزيد من صعوبة عمل المنظمات ويعيق إيصال المساعدات للمستفيدين.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن تحركات المنظمات الإنسانية لا تزال محدودة بسبب صعوبة استخدام بعض الطرق الحيوية داخل القطاع، مثل طريق صلاح الدين، وإغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واعتماد إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم فقط.

وذكرت أن عدم فتح جميع المعابر الأخرى، ما يؤدي إلى تقييد حركة المنظمات غير الحكومية وتعطيل انسيابية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت عطيفة أن عمليات برنامج الأغذية العالمي في غزة لم تشهد أي تخفيض في المساعدات الغذائية نتيجة نقص التمويل.

وقالت إن البرنامج تمكن مؤخراً من إدخال حصص غذائية كاملة لأول مرة، لكنها حذرت من أن استمرار هذا الوضع يعتمد كلياً على توفر التمويل والمنح من الدول المانحة، ولافتة، إلى أن أي توقف في الدعم قد يؤثر على استدامة المساعدات خلال الأشهر القادمة.